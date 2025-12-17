Российские вертолетчики против дроноводов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Ми-28НМ разбомбил пункт управления дронами ВСУ.

Министерство обороны опубликовало кадры выполнения боевого задания экипажа вертолета Ми-28НМ в зоне специальной военной операции.

Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта управления дронов ВСУ.

«Сегодня получили задачу на командном пункте, прибыли на вертолет, выполнили взлет, полет по маршруту. Далее выполнили удар неуправляемым ракетным вооружением по опорному пункту противника. Противоракетный маневр, отход на аэродром базирования, на площадку базирования, посадка. В экипаже со своим летчиком летаем давно, экипаж слаженный, понимаем друг друга с полуслова. Техника работает штатно, без отказов, летать на ней одно удовольствие», — рассказал штурман Ми-28НМ Максим.

В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой по заданным координатам.

Разведчики подтвердили попадание по цели. После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

