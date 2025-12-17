ИИ повысил эффективность писем мошенников в 1,5-3 раза
Аналитик Малышкин: ИИ повысил эффективность писем мошенников в 1,5-3 раза
Для анализа данных взяли около 2000 сообщений, сгенерированных нейросетями.
Искусственный интеллект способен (ИИ) делать мошеннические письма эффективнее в 1,5–3 раза. Об этом изданию Газета.ру рассказал аналитик отдела мониторинга информационной безопасности (ИБ) Роман Малышкин.
Как отметил эксперт, рост успешности атак объясняется реалистичностью и персонализацией текстов, созданных нейросетями. В них нет орфографических ошибок и клишированных фраз, которые, как правило, выдают мошенников, а адаптированы под конкретную компанию или должностное лицо.
Поскольку рассылка писем такого рода максимально приближена к обычным деловым, это усыпляет бдительность работников. И, как следствие, получив такое сгенерированное ИИ сообщение, они переходят по мошенническим ссылкам, содержащимся внутри.
Малышкин отметил, что нейросети пока не превосходят опытных мошенников в многоэтапных манипуляциях жертвами. Тем не менее они служат для злоумышленников мощным инструментом для анализа контекста, на основе которого создаются убедительные и привлекающие тексты.
Анализ около двух тысяч фишинговых писем, созданных с помощью ИИ, показал разброс в эффективности от полутора до трех раз из-за различий уровня персонализации текстов, сценариев атак и осведомленности жертв о киберугрозах.
«Поэтому в одних случаях рост кликабельности заметен умеренно, а в других выражен сильнее», — подытожил аналитик.
