«Смерть меня не пугает»: Наталия Власова перестала бояться ухода близких

Певица также считает развод новым этапом в жизни.

Когда человек умирает, у него происходит смена пространства. Это естественный процесс, к которому надо относиться более отстраненно и с философской точки зрения. Такой позиции придерживается певица Наталия Власова, о чем рассказала корреспонденту 5-tv.ru на закрытом Рождественском коктейле Андрея Малахова в галерее ADEL.

По словам исполнительницы «Я у твоих ног», за последнее время ушло много близких ей людей. Среди них и Всеволод Шиловский — известный актер, режиссер и сценарист.

«Знаете, вот буквально за последний месяц ушло прямо несколько людей дорогих. Всеволод Шиловский и какие-то родители и родные моих друзей. Какой-то вот такой год. Но я поняла, что у меня нет теперь мрачного восприятия. Я воспринимаю смерть как часть жизни, смена пространства», — рассказала Власова.

Наталья подчеркнула, что раньше, посещая кладбище, у нее по спине проходил холод. Теперь же она стала смотреть на смерть отстраненными и спокойными глазами, более философски.

«Печально то, что ты никогда не посмотришь в эти живые глаза, но в принципе ты понимаешь, что так устроена жизнь, вот сейчас в следующем пространстве человек. И мне нравится, что вот этой мрачности больше нет», — добавила певица.

Такого же мнения артистка придерживается в вопросе разводов. По ее словам, это не конец света, а новый этап в жизни. В качестве примера она привела развод с бывшим мужем, с которым прожила 20 лет.

«Я очень любила своего бывшего мужа, с которым прожила 20 лет, но, тем не менее, наш развод — это одно из прекраснейших событий, которое ты в тот момент не осознаешь, что оно прекрасное, ты это понимаешь спустя год, что без этого дна невозможно было бы начать новую жизнь», — резюмировала Власова.

