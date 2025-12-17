Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы подняли по шести предметам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Изменения затронут около 1% абитуриентов, считают в ведомстве.

Министерство образования и науки утвердило минимальные пороговые баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в вузы, подведомственные министерству, на 2026/2027 учебный год. Это следует из документа ведомства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно приказу министерства, абитуриентам потребуется набрать не менее 40 баллов по русскому языку, профильной математике, по иностранному языку, литературе, истории, биологии, географии и химии, 41 — по физике, 45 — по обществознанию, 46 — по информатике.

По сравнению с предыдущим учебным годом ряд показателей повысили: по химии и биологии — на один балл, по физике и информатике — на два, по истории — на четыре, а по иностранному языку — на десять баллов.

Ранее в министерстве поясняли, что корректировка минимальных баллов направлена на повышение качества высшего образования, в том числе на платной основе. Изменения подготовили по итогам анализа приемной кампании 2025/2026 учебного года и, как ожидается, затронут около 1% поступающих.

При этом минимальные баллы по русскому языку, профильной математике, географии, обществознанию и литературе сохранены на уровне 2025/2026 учебного года.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, ЕГЭ по истории может стать обязательным на ряде социально-гуманитарных направлений с 1 марта 2026 года. С такой инициативой выступили в Минобрнауки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.