Прохор Шаляпин назвал песни, которые нужно ввести в школьную программу
Прохор Шаляпин: «В школьную программу нужно ввести народную музыку»
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Артист также назвал «неплохими» некоторые современные композиции.
В школьной программе должно быть больше народной музыки. Об этом рассказал корреспонденту 5-tv.ru певец и любимец женской аудитории Прохор Шаляпин на съемках новогоднего шоу «VK под Шубой 4».
«Во поле береза стояла», «Во саду ли, в огороде» — больше народной музыки. Она добрая, все объединяющая. Народную или советскую эстраду можно какие-то песни включать», — порекомендовал экс-участник «Фабрики звезд».
Артист отметил, что есть некоторые «неплохие» современные песни, которые также можно было бы добавить в школьную программу для изучения.
На вопрос журналиста, могло бы ли это быть творчество Любови Успенской, Прохор не поддержал свою коллегу, оценив ее песни для ПТУ.
«Любовь Успенская — это не для школьной программы, это для тех, кто в ПТУ пошел», — заливаясь задорным смехом сказал Шаляпин.
