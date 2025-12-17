Россиянку оштрафовали за гирлянду в виде елки на машине

Фото, видео: Кухмарь Кирилл/ТАСС;5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Водительница такси призналась, что просто хотела создать пассажирам новогоднее настроение.

Автоинспекторы в Новосибирске не оценили слишком нарядное такси. Девушка-водитель украсила машину светящимися гирляндами, в том числе в виде елки, и поехала на открытие нового моста в городе.

Но поездка была недолгой. Праздничную машину остановили инспекторы и вынесли предписание снять гирлянды до 23 декабря. В противном случае водителя ждет двойное наказание.

«В случае если по истечении этого срока для добровольного устранения нарушения автомобиль будет снова остановлен, неважно, этим экипажем или другим, увидят, что выставлено указанное требование, и привлекут данную гражданку не только за нарушение, но и за невыполнение требований правоохранительных органов, что влечет арест на срок до 15 суток», — объяснил автоюрист Лев Воропаев.

Сама таксистка призналась, что просто хотела создать пассажирам новогоднее настроение.

Ранее 5-tv.ru рассказал о штрафах, которые грозят россиянам в новогодний период. Речь идет о «праздничных» нарушениях — распитии шампанского на улице, запуске фейерверков и ряда других.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.