Несколько килограммов за две недели: как гарантированно похудеть к Новому году

Без коррекции рациона не обойтись, но есть способы и для тех, кому лень каждый день подсчитывать калории.

К Новому году хочется выглядеть неотразимо — чтобы отправиться в 2026-й лучшей версией себя. Иногда для этой радости не хватает только избавления от пары сантиметров в талии. Врач эндокринолог-диетолог Мария Брижан рассказала журналистам aif.ru, как похудеть на несколько килограммов за полторы-две недели. В первую очередь нужно скорректировать питание и образ жизни.

Резко снижать калорийность пищи не стоит — организм начнет сопротивляться стрессу и замедлит метаболизм. А потом за праздничным столом будет пытаться набрать как можно больше запасов. Так можно не только вернуть сброшенные килограммы, но и получить лишние.

Достаточно вычесть из дневной нормы 500 килокалорий. Норма рассчитывается по формуле Миффлина — Сан Жеора, она помогает определить базальный метаболизм (основной обмен веществ, BMR). BMR показывает минимум энергии, необходимый для поддержания жизнедеятельности в состоянии покоя.

Для мужчин BMR = 10 × масса (кг) + 6,25 × рост (см) − 5 × возраст (лет) + 5

Для женщин BMR = 10 × масса (кг) + 6,25 × рост (см) − 5 × возраст (лет) — 161.

Затем нужно вывести коэффициент физической активности (КФА), умножить его на BMR — получится суточная норма калорийности. Но если заниматься диетической математикой не хочется, можно взять на вооружения дюжину правил от Марии Брижан. Соблюдая их, вы очень скоро сможете оценить первые результаты.

Три приема пищи (полноценный завтрак, обед и ужин) и два-три перекуса (фрукт или йогурт). Строгое ограничение углеводов в вечернее время. Ужинать можно овощами, птицей, рыбой, нежирным творогом за четыре часа до сна. За полтора часа можно выпить кисломолочный напиток. Отказ от жирных сортов мяса (свинина, баранина). Вместо них — постная говядина, филе курицы или индейки. Творог и кисломолочные продукты — тоже с низкой жирностью. Растительное масло — максимум столовая ложка в день. Жирная рыба (лосось, форель, сельдь, скумбрия, сардины) — два-три раза в неделю. Постную рыбу (треска, пикша, камбала, минтай) можно есть чаще. Минимум простых углеводов (сахар, выпечка, кондитерские изделия, сладкие фрукты). Их лучше заменить на «полезные» углеводы (крупы длительной варки, макароны из твердых сортов пшеницы, бобовые). Никакого алкоголя и еда почти без соли. Больше овощей — не менее 400 граммов в день. Питьевой режим — полтора-два литра в день частыми маленькими порциями. Обязательна физическая активность: бег, плавание, быстрая ходьба, силовые тренировки. Полноценный сон по семь-восемь часов в сутки. Недостаток отдыха замедляет метаболизм. Отход ко сну — не позднее 23:00. Борьба со стрессом и релаксация — психотерапия, медитация, массаж, йога, прогулки на свежем воздухе. Дневник питания и физических нагрузок. Без дисциплины никак. Консультация с лечащим врачом или диетологом не будет лишней.

