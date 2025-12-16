Торопился сесть в такси: мужчина погиб под колесами трамвая в Москве
Трамвай насмерть сбил мужчину на проспекте Мира в Москве
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Переходя дорогу, он не заметил приближения состава. На месте ДТП работают экстренные службы.
В Москве на проспекте Мира, около дома 181, трамвай насмерть сбил мужчину. По информации источника 5-tv.ru, погибший переходил дорогу в капюшоне — спешил к ожидавшему его такси.
Из-за одежды, срезавшей угол обзора, он, вероятно, не заметил приближающийся транспорт и попал под колеса. Погиб на месте.
На место происшествия прибыли правоохранители и врачи скорой помощи. На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как сотрудники экстренных служб извлекали тело погибшего мужчины. Все обстоятельства происшествия предстоит установить.
Ранее 5-tv.ru сообщал об автомобильной аварии в Якутии, произошедшей по вине пьяной пассажирки такси. Женщина избила водителя и угнала его машину. Вскоре полицейские нашли авто перевернутым на дороге. Дебоширка продолжала протест и дальше, оказывая сопротивление при задержании.
5-tv.ru также писал о трагедии в Колумбии — более 15 человек погибли в ДТП со школьным автобусом. По неизвестным причинам автобус сорвался с обрыва, в этот момент в салоне находились около 40 пассажиров. Половина из них получили ранения разной степени тяжести.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.