«Деды плохого не посоветуют»: Елка о новогодних традициях

Певица Елка в Новый год не любит ограничивать себя в еде и сне

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий»; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Обычаи главного праздника страны уважает как старшее, так и младшее поколения.

Новый год полон традиций, начиная от украшения игрушками елки и заканчивая семейным поеданием салатов. От любимых новогодних обычаев не отстает и певица Елка (Елизавета Иванцив. — Прим. ред.). Вместе с музыкантом и основателем группы «Тима ищет свет» Тимофеем Якимовым она рассказала 5-tv.ru на съемках новогоднего шоу «VK под шубой», что не любит ограничивать себя в еде и сне и, особенно, в Новый год.

«Я считаю, что нельзя себя ограничивать в новогодний вечер. Я в целом люблю поесть-поесть. И почему я должна весь год ждать этого потрясающего события? Конечно, да. Поесть и поспать. Я взросленькая, я уже вам говорила», — поделилась Елка.

Тимофей, как представитель молодого поколения, поддержал певицу в увлекательном для многих занятии.

«А я молодой, я представляю молодое поколение, поэтому тоже поесть <…>. Наши отцы говорили нам «поспать», — добавил музыкант.

Артисты подшутили, что об этих двух новогодних традициях еще их деды говорили, которые «плохого не посоветуют».

«Деды плохого не посоветуют. Я бы прислушалась. Потому что, если дед сказал, то это дело. Дед дело говорит всегда», — смеясь сказала исполнительница хитов «Прованс», «Грею счастье» и «На большом воздушном шаре».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Ольга Бузова призналась в любви русской классике, назвав знаменитые советские фильмы — важным элементом культурного наследия.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.