В ООН сообщили о семи случаях казни российских военнопленных на Украине

Четыре убийства зафиксированы, еще три расследуются.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) располагает данными о семи казнях российских военнопленных на Украине. Часть инцидентов подтверждена, другие расследуются. Об этом заявил руководитель управления Фолькер Тюрк.

По его словам, представители организации беседовали с пленными из РФ, часть из них рассказала о жестоком обращении и пытках.

«Моя команда зафиксировала четыре случая казни российских военнопленных украинскими вооруженными силами, и мы изучаем достоверные заявления еще о трех подобных инцидентах», — сказал Тюрк журналистам РИА Новости.

После заявления ООН призвала Украину защитить пленных россиян от пыток и жестокости.

В октябре посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщал о вернувшихся из плена российских военных, которых пытали на электрическом стуле, избивали, натравливали на них собак. А летом в УВКПЧ ООН признали, что более половины захваченных киевским режимом пленников мучили и унижали.

