Выселят или нет? Адвокат дала прогноз по «делу Долиной» после решения Верховного суда

Право собственности спорной квартиры было признано за покупательницей недвижимости Полиной Лурье.

Народную артистку России Ларису Долиной могут выселить из квартиры, которую ранее приобрела предпринимательница Полина Лурье, после решения Верховного суда РФ. Об этом 5-tv.ru рассказала адвокат Анна Бутырина.

16 декабря Верховный суд отменил все решения нижестоящих судов по делу и признал право собственности спорной квартиры за Полиной Лурье.

«Далее апелляционный суд рассмотрит требования по выселению Ларисы Долиной и, скорее всего, они будут удовлетворены. Ларису Долину выселят из занимаемой квартиры», — считает адвокат.

Текущие решения Верховного суда Бутырина считает очень важными для российского права.

«Это устраняет „схему Долиной“, а именно расторжение сделок без компенсации для добросовестных покупателей, устанавливая прецедент защиты на рынке недвижимости и предсказуемости сделок», — подчеркивает юрист.

Бутырина перечислила и основные нарушения, которые были допущены прежними инстанциями по «делу Долиной».

«Суды не выяснили, знала ли Лурье или должна была знать о заблуждениях Долиной относительно сделки. Суды не обеспечили двустороннюю реституцию (последствие недействительности сделки, при котором обе стороны обязаны вернуть друг другу все полученное по сделке. — Прим. ред.) и вернули Долиной квартиру, но отказали Лурье в возврате 112 миллионов рублей, переложив ответственность на мошенников. В свою очередь, прокурор справедливо отметил несбалансированность, где истец сохраняет имущество, а ответчик теряет все. Также были проигнорированы экспертизы и существенные обстоятельства, при которых заключалась данная сделка», — заключает адвокат.

Анна Бутырина уверена, что в сложившейся ситуации Долина уже не сможет вернуть квартиру.

Афера с квартирой Долиной

История с квартирой Долиной получила широкий общественный резонанс в августе 2024 года, когда артистка публично заявила, что стала жертвой масштабной схемы мошенников. По ее словам, злоумышленники на протяжении четырех месяцев оказывали на нее психологическое давление, убеждая продать квартиру в центре Москвы якобы для сохранения денежных средств. В итоге деньги были переведены на так называемые «безопасные счета», а часть наличных передана курьеру.

Общий размер ущерба, по оценкам следствия, составил не менее 317 миллионов рублей.

По заявлению певицы возбудили уголовное дело. Параллельно с уголовным процессом Лариса Долина оспорила сделку по продаже квартиры в гражданском порядке. Суд восстановил ее право собственности на недвижимость, а Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В результате Полина Лурье, которая оформила покупку квартиры, осталась и без жилья, и без выплаченных средств.

Покупательница обратилась в высшую судебную инстанцию, чтобы добиться пересмотра дела. В итоге Верховный суд отменил все решения нижестоящих судов по делу о квартире Долиной и признал право собственности спорной квартиры за Полиной Лурье.

