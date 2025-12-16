Роковое замечание: вскрылись новые детали в деле нападения подростка на учителя в Петербурге

Ученик напал на учителя в школе Петербурга из-за сделанного ему замечания

Школьник пришел к преподавателю в семь утра, чтобы исправить контрольную. Когда учительница отвернулась, мальчик ударил ее ножом.

Сделанное замечание стало одной из причин нападения ученика на преподавателя в школе Санкт-Петербурга 15 декабря. Об этом сообщает RT.

«Исправлять оценки школьник должен был после уроков, но он пришел в семь», — рассказал собеседник канала.

О самом происшествии стало известно 15 декабря. Школьник пришел к преподавателю в семь утра, чтобы исправить контрольную. Когда учительница отвернулась, мальчик ударил ее ножом. Мать нападавшего работает учителем истории в той же школе, где произошел инцидент. Известно, что она просила пострадавшую, свою коллегу, заниматься с ее сыном во внеурочное время.

Пол последним данным, пострадавшая учительница математики прооперирована и находится в реанимации. Об этом эксклюзивно сообщал 5-tv.ru.

«Врач сказал, что ей провели операцию, она в стабильном состоянии, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких», — рассказал супруг пострадавшей Алексей.

