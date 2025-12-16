«Вернет доверие граждан»: Сергей Жорин об итогах заседания Верховного суда по делу Долиной

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Адвокат считает решение по делу артистки очень важным.

Решение Верховного суда по делу о продаже квартиры народной артистки РФ Ларисы Долиной может способствовать возвращению доверия граждан к судебной системе. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru

«Здесь вспоминаются слова нового председателя Верховного суда Краснова, который, вступив в должность, сказал, что «сделает все возможное, чтобы вернуть доверие граждан к судебной системе», — сказал Жорин, комментируя заседание в Верховном суде.

Адвокат считает дело Долиной очень важным, так как в данной ситуации люди, пожалуй, первый раз так единогласно оценят решение суда.

«Подобное решение действительно способно вернуть доверие граждан к судебной системе. Я считаю, что это очень важное решение и нужное в наше время, в наши дни, с чем я искренне и поздравляю Полину Лурье (покупательницу квартиры Долиной — Прим. ред.) и ее защитников», — сказал Жорин.

Афера с квартирой Долиной

История с квартирой Долиной получила широкий общественный резонанс в августе 2024 года, когда артистка публично заявила, что стала жертвой масштабной схемы мошенников. По ее словам, злоумышленники на протяжении четырех месяцев оказывали на нее психологическое давление, убеждая продать квартиру в центре Москвы якобы для сохранения денежных средств. В итоге деньги были переведены на так называемые «безопасные счета», а часть наличных передана курьеру.

Общий размер ущерба, по оценкам следствия, составил не менее 317 миллионов рублей.

По заявлению певицы возбудили уголовное дело. Параллельно с уголовным процессом Лариса Долина оспорила сделку по продаже квартиры в гражданском порядке. Суд восстановил ее право собственности на недвижимость, а Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В результате Полина Лурье, которая оформила покупку квартиры, осталась и без жилья, и без выплаченных средств.

Покупательница обратилась в высшую судебную инстанцию, чтобы добиться пересмотра дела. В итоге Верховный суд отменил все решения нижестоящих судов по делу о квартире Долиной и признал право собственности спорной квартиры за Полиной Лурье.

