Владимир Путин поздравил народную артистку РФ Светлану Дружинину с 90-летием

Президент отметил мастерство и молодость души актрисы и режиссера.

Легендарной актрисе и режиссеру Светлане Дружининой сегодня исполнилось 90 лет. За свою жизнь она сменила несколько амплуа — училась в цирковом училище, затем в балетной школе, и только после дебютировала в кино. На пике актерской карьеры стала режиссером. Особый успех ей принесла многосерийная картина «Гардемарины, вперед!». Исполнители главных ролей после выхода фильма на экраны тут же прославились на всю страну.

«Светлана Сергеевна — она главнокомандующий. А мы — солдаты, которые должны выполнять свой долг. Ее любимое выражение и фраза — „живите долго и счастливо“. Хочется этого пожелать Светлане Сергеевне», — отметил народный артист РФ Дмитрий Харатьян.

С днем рождения Светлану Дружинину поздравил президент РФ Владимир Путин. В телеграмме президент назвал ее выдающимся мастером и отметил, что ей удалось через годы пронести молодость души, щедрость таланта, удивительное обаяние и доброжелательность.

Сама юбиляр говорит, что ей некогда думать о возрасте. Она, как всегда, полна новых идей.

«Мы живем славно в ожидании хороших дней, хороших дел и всего самого доброго. Чего я вам всем желаю», — отметила народная артистка РФ, режиссер, продюсер Светлана Дружинина.

