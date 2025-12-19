Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 декабря

Фото, видео: 5-tv.ru

Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 22 по 28 декабря 2025 года.

Предпраздничная неделя пройдет под эгидой самодисциплины и концентрации на достижении практических целей. Фокус на Козероге задает основные темы на карьере, построению долгосрочных планов, удовлетворению профессиональных амбиций. Полезно спросить себя: «Надежен ли фундамент, на которым я сейчас строю?»

Сосредоточение планет в Козероге, включая Солнце и фаза растущей Луны — как раз и есть то самое время, чтобы обозначить путь, где вы сможете выразиться уверенно и профессионально. Идет закладка новой годовой программы, идеально подходящей для планирования и взятия на себя обязательств. Звездный посыл в том, чтобы сформулировать и зафиксировать минимум три главные цели на следующий год. При этом, будьте максимально конкретны и практичны, отказавшись от пустых мечтаний в пользу реальных шагов.

С 24 декабря Венера меняет возбужденное огненное пространство Стрельца на сдержанный темп Козерога. Стабилизируется внутренняя эмоциональность, а в общение и отношения добавляется надежность и серьезность. Более ярко выражены организаторские и административные способности, любовь к планированию. Красота воспринимается как строгость, качество и классика. В образе должна присутствовать сдержанность без лишних драпировок и ярких цветов.

Допускаются элегантные или деловые аксессуары. Добавьте акцент на спину и колени. В целом, это период замедления, чтобы переосмыслить все, что связано с деньгами и ценностями. Полезно провести финансовый анализ и ревизию счетов, долгов и инвестиций. Из-за напряженного аспекта с Нептуном, может возникать чувство разочарования в партнерах и риск финансовых обманов. Поэтому будьте реалистами и не забывайте включать «режим проверки фактов».

Марс усиливает сектор Козерога дисциплинированностью, целеустремленностью и амбициозностью. Действия продуманы и направлены на долгосрочный результат. Приложенные усилия не пройдут даром, если вы умеете ждать и наносить точные удары. В результате такой стратегии вы получите награду в виде надежного положения в обществе, укрепления авторитета и уверенности в себе.

Соединение Венеры и Марса, как женского и мужского начал, синтезируют желания и действия. Это история не про мимолетные романы, а про воплощение надежности и зрелости в партнерстве. Флирт и ухаживания должны быть осторожными и целенаправленными. Отношения расцениваются как социально значимый проект, а чувства проверяются временем и реальными поступками. Этот мощный и прагматичный аспект дает энергию для построения прочных и долговременных структур в значимых сферах: любви, семье, карьере и финансах.

Неугомонный Меркурий внесет в строгую энергетику недели немного драйва. В знаке Стрельца он рождает тягу к приключениям и путешествиям, настроен на философские беседы и чтение развивающей литературы. Появляется мотивация для обучения, деловых поездок и контактов, работы со словом, а также приветствуется более обстоятельный пересмотр стратегий и целей. Работа по самосовершенствованию поможет стать образцом и авторитетом. Однако, для тех, кто готов взять высокую планку, придется забыть про усталость и лень. Под влиянием Сатурна настроение становится более серьезным и деловым. В общении может быть недопонимание, в том числе с начальством и властными структурами. Вернитесь пока к земным делам: упорядочите документы, приберитесь, составьте планы на следующую неделю. И помните, что мудрость и дальновидность на вашей стороне.

Овен — гороскоп на неделю

Овны, наступают идеальные дни для карьерного роста. Вы умеете нравиться начальству и способны проявить инициативу там, где это принесет максимум пользы для статуса. Ставьте практические цели. Они приведут к желаемым результатам и высокой оценке обществом ваших заслуг. Деятельность, связанная с выбором профессии, карьерой, социальным положением, повышением авторитета имеет долгосрочный успех. Можно просить о повышении или обсуждать долгосрочные проекты с руководством.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам период хорош для планирования поездок, получения квалификации или степени, расширения кругозора, для научной и исследовательской деятельности. Открываются перспективы подняться по социальной лестнице. Амбиции удовлетворяются за счет саморазвития и возможности побыть авторитетом в чьих-либо глазах. Для достижения целей необходимо сочетать дипломатию с напористостью.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы ощутят мощный прилив сил и желание «свернуть горы». Ваши устремления находят возможности осуществления, особенно в делах карьеры, бизнеса, финансовых вопросах. Удачливость не покинет вас при проведении банковских операций или открытия счета, переоборудования помещений и решения производственных вопросов. Выгодное и своевременное оформление страхового полиса поможет не только сохранить ресурсы организма, но и сэкономить значительную сумму.

Рак — гороскоп на неделю

Раки нацелены на активную общественную деятельность, культурный досуг и сотрудничество. Внешняя сдержанность и аристократические манеры произведут впечатление надежного и приятного для общения человека. Ваше умение убедить оппонента в правоте своих идей, укрепит ваш престиж и даст возможность расширить круг делового партнерства. Можете рассчитывать на поддержку звезд при заключении договоров и официальных документов, оформлении юридических бумаг и брачных контрактов.

Лев — гороскоп на неделю

У Львов события активизируются вокруг сферы работы, решения бытовых вопросов, принятия профилактических мер по укреплению организма. Перед вами ставятся задачи на уверенное, терпеливое и стратегическое движение к тому, что имеет реальную ценность для вас. Полезным окажется упорядочить результаты проделанной за год работы и подвести итоги. При желании вы сможете найти общественно-полезное занятие по душе.

Дева — гороскоп на неделю

Девам важно понять, в чем именно заключается для вас источник радости и вдохновения. Делая что-либо с удовольствием, вы раскрываете свое творческое начало. Сексуальная энергия на этой неделе выражается особенно интенсивно и сулит удачу в любовных делах. Успешно проходят рекламные акции, презентации, развлекательные мероприятия. Посещайте корпоративы — там вас ждет приятный досуг, популярность и возможность оказаться в центре внимания.

Весы — гороскоп на неделю

Весов занимают вопросы, связанные с домом, семьей, недвижимостью. Заботы решаются легко и благоприятным образом. Основательный подход к делам и трудолюбие позволяет затеять ремонт, обратиться в службу качественного сервиса, навести порядок в личном пространстве. Сейчас — хороший период, чтобы заложить надежный фундамент семейных традиций. Прощайте от души близких людей и отпускайте обиды, не позволяя им отягощать жизнь в новом году.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, планетарные расстановки создают вам отличные тенденции для деловых переговоров, подписания документов, важных встреч. Чтобы эффективно сосредоточиться на научных исследованиях и личных проектах, используйте метод мозгового штурма. Не позволяйте ничему отвлечь вас от намеченных целей. Для поддержания отношений с близким кругом и родственниками, совершите ряд поздравительных визитов. Вы получите удовольствие от поездок и общения.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам период сулит спокойное и размеренное существование. Использование природных талантов и способностей приносят материальные блага, а также чувство удовлетворенности и ощущение самоценности. Грамотное распоряжение финансами и имуществом увеличит ваше благосостояние. Хорошие предпосылки наладить частный бизнес и получить доход от торговли.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги легко завоевывают окружающий мир и внимание публики. Инициативность и конструктивная деятельность способствует новым подходам к своему имиджу и смелым изменениям в самопроявлении. Успешны начинания в бизнесе и любом новом деле. Блестящая реализация вас ожидает на сцене или трибуне спикера, в спортивных состязаниях и в личных отношениях. Помните, что первое произведенное благоприятное впечатление может стать ключом к успеху в будущем.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев — пробуждение источника внутренней силы и усиление интуиции. Приходит ощущение долгожданного вдохновения и обретение истинного «Я». Воплощайте в жизнь творческие идеи.

Практики медитации или аффирмаций помогут вернуть душевное равновесие. Это хорошее время, чтобы служить другим, помогать, учиться прощать. Благоприятно для лечения и оздоровления, отдыха и покоя, изучение психологии и духовных знаний.

Рыбы — гороскоп на неделю

У Рыб происходит обновление связей и окружения. Может прийти нестандартное, но эффективное решение рабочей или организационной задачи. Для достижения целей лучше всего подходят инновационные идеи.

Жизнь открывает перед вами новые стороны, когда осуществимы самые смелые надежды. Посвятите время общению с друзьями, подарите им тепло и заботу. Вместе выстраивайте новые планы и масштабные проекты. Вы можете рассчитывать на дружескую поддержку в затруднительной ситуации.

