Актриса Бочкарева оштрафована за хулиганство

Штраф звезда сериала «Счастливы вместе» получила наказание из-за ссоры с соседкой.

Московский городской суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву на одну тысячу рублей по делу об административном хулиганстве. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции 16 декабря.

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Останкинского районного суда города Москвы от 13.08.2025, которым Бочкарева Наталья Владимировна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ („Хулиганство“)», — написано в сообщении пресс-службы.

Штраф в одну тысячу назначен из-за бурной ссоры актрисы с соседкой по коттеджному поселку. Апелляционная инстанция оставила решение районного суда без изменений, отклонив жалобы Бочкаревой.

Прежде актриса подала иск против своего бывшего мужа, стремясь получить финансовую помощь для их общих детей.

