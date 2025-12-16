Фото: www.globallookpress.com/Florian Gaertner

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини высказывался о шансах подчинения Москвы Европой.

Министр инфраструктуры и вице-премьер Италии Маттео Сальвини довольно точно сравнил европейских лидеров с Адольфом Гитлером и Наполеоном Бонапартом, которые не смогли сломить Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

До этого Сальвини отметил, что глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас, президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц вряд ли смогут подчинить себе Москву, если этого не удалось сделать нацистскому фюреру и императору-завоевателю.

«Сравнение точное, вывод бесспорный», — написала дипломат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-премьер Италии Сальвини выступил против военного конфликта с Россией. Он отметил важность достижения мирного диалога вместо эскалации. По его словам, ряд лидеров стран Евросоюза (ЕС) использует кризис на Украине в личных интересах. Он пояснил, что власти государств, сред которых Франция и Германия, фактически блокируют попытки мирного урегулирования, стремясь переключить внимание граждан с внутренних социально-экономических проблем.

