Игрушки поумнели: как искусственный интеллект захватывает детскую индустрию

Новый гаджет для гостиной обещает движение, семейные игры и минимум экранного залипания — и уже обходит классические приставки.

В этом праздничном сезоне главным хитом среди детских развлечений стала не новая версия Xbox, а компактная игровая система на базе искусственного интеллекта. Речь идет о Nex Playground — устройстве, которое превращает гостиную в интерактивную игровую площадку без контроллеров и кнопок. Об этом сообщает New York Post.

Камера вместо приставки и движение вместо кнопок

Nex Playground выглядит как небольшой куб с камерой. Устройство подключается к телевизору и с помощью ИИ отслеживает движения игроков. Дети и взрослые появляются на экране в виде персонажей и управляют игрой собственным телом — прыгать, махать руками и двигаться приходится по-настоящему.

Производитель позиционирует систему как нечто среднее между парком развлечений, игровым залом и спортивным додзе, но прямо в гостиной. Контроллеры при этом не нужны.

Безопасность для детей — главный аргумент

Хотя идея ИИ-устройства для детей может вызывать тревогу у родителей, Nex подчеркивает, что делает ставку на безопасность. Компания заявляет, что весь контент подходит для всех возрастов, соответствует стандартам kidSAFE+ COPPA и не сохраняет данные о движениях пользователей в облаке.

Этот акцент стал важным фактором доверия для семей, особенно на фоне опасений по поводу сбора данных и чрезмерного экранного времени.

Семейный хит

Обзоры Nex Playground в основном восторженные. Покупатели называют систему обязательной для «семейных игровых вечеров» и сравнивают ее с Wii, но в более современной интерпретации. Многие отмечают, что в отличие от традиционных видеоигр, Nex заставляет детей двигаться и проводить время активно.

Некоторые родители описывают устройство как одну из лучших покупок среди детской электроники за последние годы, подчеркивая, что дети могут быть заняты играми почти полтора часа подряд без пассивного сидения перед экраном.

Рост цены и ажиотажный спрос

Когда Nex Playground вышел на рынок в 2023 году, его цена составляла около 199 долларов. Сейчас устройство продается примерно за 250 долларов и доступно в крупных розничных сетях, включая Amazon и Walmart.

Базовая версия включает пять игр, а за дополнительную подписку Play Pass открывается доступ к расширенному каталогу, который обновляется каждый месяц.

Цена выросла на фоне растущего спроса: многие покупатели считают Nex более доступной альтернативой другим игровым системам. Более того, по данным аналитической компании Circana, продажи Nex Playground в период Черной пятницы превзошли продажи Xbox Series X/S от Microsoft.

Почему его сложно купить со скидкой

Nex редко участвует в распродажах, однако иногда предлагаются комплекты, в которые входит сама консоль и краткосрочный доступ к подписке. Такие предложения рассматриваются как редкая возможность приобрести систему по более выгодной цене.

Несмотря на то что часть игр выходит уже после Рождества, поклонники устройства считают покупку оправданной инвестицией в семейные развлечения на весь год. По их мнению, по сравнению с планшетами и классическими видеоиграми Nex выглядит более «здоровым» вариантом досуга.

Один из родителей, оставивших отзыв, отметил, что разнообразие игр и формат без контроллеров сделали систему удачной альтернативой обычному экранному времени и полностью оправдали потраченные деньги.

Что дальше

На фоне текущих темпов продаж и растущего интереса аналитики не исключают, что в ближайшие годы цена Nex Playground может продолжить расти. Учитывая, что устройство уже конкурирует с консолями нового поколения, рынок детских развлечений все активнее смещается в сторону ИИ и интерактивных форматов.

