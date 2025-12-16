«Тайный Санта» с подвохом: как офисные подарки превращаются в кошмар

Фото: 5-tv.ru

Вместо праздничного настроения люди получают унижение, неловкость и затяжные конфликты — а иногда в дело вмешивается отдел кадров.

Обмен анонимными подарками на работе задумывался как легкое развлечение перед праздниками: коллеги вытягивают имена и дарят друг другу небольшие сюрпризы. В идеале это должна быть безобидная история про милый презент или «внутреннюю шутку», понятную только коллективу. Но иногда все идет настолько плохо, что люди годами помнят один единственный подарок и больше никогда не соглашаются участвовать в подобных играх. Об этом сообщает The Guardian.

«Подарок для одинокой и без друзей»

Одна из таких историй произошла с учительницей, которая работала в международной школе в Германии. На обмене подарками она получила игру в пасьянс — вещь вполне нормальную, если бы не записка. В ней было написано, что подарок выбрали потому, что она якобы одинока, у нее нет друзей и, скорее всего, ничего не изменится.

Женщина вспоминала, что открывала коробку в комнате, где сидели около 60 сотрудников, и в тот момент ей хотелось расплакаться: она понимала, что человек, написавший эту записку, находится рядом. Она также говорила, что это стало для нее полным шоком, потому что ей казалось, что в коллективе теплая атмосфера и что к ней хорошо относятся.

Она так и не узнала, кто был ее «Тайным Сантой». Воспоминания о дне у нее размытые, но она почти уверена, что выбросила и подарок, и записку сразу же и не принесла их домой.

«Шутка ради шутки» — самый опасный сценарий

Управляющий директор HR-консалтинговой компании Wellington Шелли Пул отмечает, что по-настоящему злобные подарки встречаются редко, но гораздо чаще «юмористические» презенты просто промахиваются. Она подчеркивает: отдел кадров не должен становиться «полицией веселья», потому что в удачном формате «Тайный Санта» действительно может быть хорошей традицией. Но проблема в том, что люди нередко переходят границу и не думают о том, кто будет открывать подарок — да еще и публично.

Пул предупреждает: особенно рискованно делать подарок «ради прикола», если он намекает на чьи-то предполагаемые недостатки — например, дарить средства гигиены человеку, которого считают «пахнущим», или наушники тому, кого считают слишком шумным. По ее наблюдениям, такие вещи легко превращают обмен подарками в унижение и оставляют обиды.

Когда смеяться «надо», хотя внутри — стыд и злость

По словам HR-специалиста, в офисе человек часто чувствует давление: даже если подарок ранит, приходится улыбаться и смеяться вместе со всеми. Это произошло с мужчиной из Северной Ирландии, который на своей первой работе участвовал в «Тайном Санте» и незадолго до праздников пережил тяжелую историю.

Он рассказывал коллегам, что у его матери, разводившей собак, родились щенки, и он купил одного — редкого белого боксера. Позже выяснилось, что у таких собак чаще бывают проблемы со здоровьем и поведением. В один из вечеров на прогулке питомец без видимой причины укусил пожилую женщину за руку. Женщина не пострадала серьезно, но мужчина принял решение усыпить собаку: он объяснял, что не мог оставить рядом животное, способное напасть на человека.

Эту историю коллеги знали — и именно она стала «материалом» для подарка. Его «Тайный Санта» решил обыграть трагедию как шутку: мужчина получил шесть банок собачьего корма, пакет «подушечек» для щенков и двух надувных собак. Он вспоминал, что пытался изобразить понимание шутки, но на самом деле был в ужасе и не мог понять, как можно относиться к такому так легкомысленно, да еще и на публике.

Позже он признавался, что этот опыт сделал его крайне циничным по отношению к коллегам: всю дальнейшую карьеру он старался держаться особняком, почти не делился личным и вскоре перешел в другой отдел, потому что ему стало тяжело смотреть людям в глаза.

Он также утверждал, что в его учреждении это был не единственный подобный случай и что в итоге в государственной службе Северной Ирландии «Тайных Сант» вообще запретили, потому что некоторые использовали формат как повод «отомстить» тем, кто не нравился.

Даже «милый» подарок может попасть в больное место

Иногда проблема не в злобе, а в неосведомленности. Сотрудница сферы образования из Лондона рассказывала, что сначала смеялась несколько минут, открыв набор парных кружек с надписями в духе «Доброе утро, красавица» и «красавчик». Смысл был очевиден: подарок предполагал, что она живет с партнером. Но даритель не знал, что отношения закончились незадолго до обмена подарками. Женщина признавалась, что ей было неприятно и «зацепило», хотя со временем она все же увидела в этом ироничную сторону.

«Съедобные трусы» на глазах у детей

Еще одна история случилась на рождественской вечеринке в Западном Голливуде, где работала кинорежиссер из Женевы. Формат был общим: люди складывали подарки в одну большую кучу и брали себе случайный. На вечеринку разрешали приходить с семьями, и женщина привела сына — ему тогда было девять лет.

Когда дошла очередь до мальчика, он открыл подарок и достал пару съедобных женских трусов. Мать вспоминала, что ребенок не понимал, что это, поднял находку перед всеми и спросил, что ему с этим делать. А когда смысл слова «съедобные» до него дошел, на лице появилось выражение откровенного отвращения.

Ситуацию спас коллега: он предложил обменять подарок на пакет дорогих орехов. В итоге, по словам женщины, все закончилось благополучно, а история стала «очень смешной» — при этом никто так и не признался, кто принес именно этот подарок.

Ошибка не только в подарке — реакция тоже может взорвать коллектив

Иногда скандал начинается не из-за подарка, а из-за того, как человек на него реагирует. Мужчина из Солфорда (Большой Манчестер) рассказывал, что его ближайшая подруга по офису — он называл ее «рабочей женой» — перестала с ним разговаривать на месяц после одного инцидента.

Она подарила ему магнитную головоломку. Ему вещь понравилась, но на кухне у него стоял холодильник с пластиковым покрытием, и он при всех сказал, что подарок, скорее всего, будет бесполезен. Он вспоминал, что в тот момент подруга молча посмотрела на него так, что стало ясно: подарок был от нее, и настроение в комнате резко испортилось. Помирились они только после Нового года — после серии извинений. И отдельно он признавал, что было особенно неловко от того, что дома он все-таки попробовал прикрепить магнит к холодильнику — и оказалось, что он держится.

Когда HR вмешивается: от извинений до расследования домогательств

Шелли Пул, проработавшая в HR более 20 лет, говорит, что жалобы из-за «Тайного Санты» встречаются регулярно. По ее словам, чаще всего конфликт удается погасить через разговор и извинения. Но она подчеркивает: точно не стоит говорить пострадавшему, что ему «нужно иметь чувство юмора» — люди имеют право расстраиваться.

Она добавляет, что в отдельных случаях история может квалифицироваться как домогательство. В качестве примера она приводила ситуацию в очень «мужской» команде, где работало всего несколько женщин. Одна сотрудница заранее дала понять коллегам, что ей не нравятся сексуальные шутки, но именно ей в «Тайном Санте» подарили комплект для бондажа. В результате всей команде пришлось проходить тренинг по теме сексуальных домогательств.

Пул советует избегать любых подарков с сексуальным подтекстом. При этом она отмечает, что «безопасные» варианты тоже могут быть спорными: шоколад может не подойти из-за питания и ограничений, а алкоголь — по личным причинам. В такой ситуации, по ее мнению, лучше посоветоваться с тем, кто хорошо знает человека, которому предназначен подарок.

Как компании пытаются снизить риск «плохих Сант»

Кроме полного запрета, некоторые офисы вводят другие правила: например, требуют раскрывать имя дарителя в момент вручения или разрешают сотрудникам заранее указать идеи для подарков.

При этом лондонская сотрудница, которая получила парные кружки сразу после расставания, выступает против «вишлистов». Она считает, что часть удовольствия в «Тайном Санте» — пытаться догадаться, кто даритель. Даже ее неприятная история в итоге стала поводом для более живого и смешного разговора, а риск получить неидеальный подарок может быть частью игры — если это не превращается в атаку на человека.

Но учительница, получившая пасьянс с унизительной запиской, после того случая вообще отказалась участвовать в «Тайных Сантах» и согласилась вернуться к формату лишь спустя годы — при условии, что имя дарителя будет указано на коробке. Она признает, что стала осторожнее с подарками в целом, и допускает, что тот случай мог усилить ее нежелание участвовать в обменах. По ее ощущению, «Тайный Санта» должен быть про радость, но лично для нее он давно потерял смысл.

