«Положительная динамика»: глава Кабардино-Балкарии об успехах в здравоохранении

Жители республики удовлетворены оказанием медицинской помощи на 64,5%.

В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) продолжительность жизни выше, чем в среднем по России. Об этом заявил глава региона Казбек Коков во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Растет численность населения. У нас хорошие показатели по рождаемости. Они составляют 11,2% на тысячу населения. Последние пять лет положительная динамика прироста населения. Ожидаемая продолжительность жизни по 2024 году — 77,02 (лет. — Прим. ред.). Этот показатель выше, чем по Российской Федерации. Соответственно, целевой к 2023 году — 81,7 (лет. — Прим. ред.) — целевой показатель, который мы должны достичь», — отметил Коков.

Отметил глава республики и то, что в данном регионе снизился показатель смертности от онкологии и заболеваний сердечно-сосудистой системы благодаря оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.

Коков добавил, что только в текущем году было построено восемь новых амбулаторий. Кроме того, в десяти медицинских организаций был проведен капитальный ремонт.

«Мы очень заточены на то, чтобы профилактировать болезни. Сегодня диспансеризациями и медицинскими осмотрами охвачено 340 тысяч взрослого населения — это почти 70%. И вообще, показатель удовлетворенности граждан оказанием медицинской помощи 64,5%», — заметил глава Кабардино-Балкарии.

