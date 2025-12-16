«Не должно повториться»: Воробьев о трагедии в школе в Одинцово

Воробьев: события в школе в Одинцово — трагедия для Подмосковья

Фото: © РИА Новости/Александр Миридонов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Андрей Воробьев подчеркнул необходимость тщательного анализа причин произошедшего и соблюдения этики при освещении ЧП.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 16 декабря заявил о необходимости проанализировать все обстоятельства трагедии в школе Одинцовского городского округа и принять меры, чтобы подобные случаи не повторялись. Об этом сообщает Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Глава региона назвал произошедшее тяжелой трагедией для всего Подмосковья и выразил соболезнования в связи с гибелью школьника.

«Для всего Подмосковья это настоящая трагедия. Нужно проанализировать все, что к ней привело, и сделать все, чтобы такое больше не повторилось», — написал Воробьев.

Он также отметил, что случившееся является проявлением жестокой и пугающей реальности, которая вызывает страх и тревогу у родителей. По словам губернатора, такие события требуют особого внимания со стороны властей и общества.

Отдельно Воробьев обратился к представителям средств массовой информации, напомнив о важности соблюдения этических норм. Он подчеркнул, что распространение видеозаписей с места трагедии может не только нарушать закон, но и причинять дополнительную боль семье погибшего.

Нападение школьника с ножом произошло ранее 16 декабря в общеобразовательной школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. В результате инцидента пострадали три человека, один из них погиб. Нападавший был задержан, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.