«Важно доносить достоверную картину мира»: в Китае открылся VI форум СМИ

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Крупнейший в РФ частный медиахолдинг Национальная Медиа Группа сотрудничает с несколькими медиагигантами КНР.

Взаимные отношения России и Китая в области медиа сегодня обсуждают в Пекине. Там начал работу VI форум СМИ. На площадке лидеры отрасли обсуждают сотрудничество и обмен информацией. А еще подводят итоги совместных проектов. Говорят, в том числе, об успехе фильма «Красный шелк», который снят при участии Национальной Медиа Группы. О перспективах двустороннего сотрудничества — корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Для китайцев важно не только «что», но еще и «как». Поэтому для проведения пленарного заседания они подобрали особое место. Оно называется Золотой зал. Но, собственно, и выглядит соответственно.

Несколько дней готовились, чтобы сделать все на высшем уровне. Расправили кружева на креслах, провели тренировку по синхронному наполнению чашек чаем. VI форум СМИ России и Китая для Поднебесной — дело особой важности. На мероприятии руководство Коммунистической партии страны.

«Нужно чаще встречаться и обсуждать волнующие нас проблемы. У нас общий взгляд на вызовы в информационной сфере», — отметил заместитель начальника комитета КПК Пекина, директор Пекинской телерадиостанции Юй Цзюньшэн.

И руководители ведущих медиа двух стран. С китайской — «Синьхуа», «Жэньминь жибао», и Медиакорпорация Китая. С российской — лидеры индустрии.

«Сегодня мы живем в мире фейков, в мире недостоверной информации, извращения истории. И очень важно, чтобы две такие большие державы, где существуют такие мощные, эффективные средства массовой информации, как можно больше сотрудничали в том, чтобы доносить объективную и реальную картину и истории, и мира всему современному человечеству», — отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Целый день разговоров о главном и для китайских, и для российских участников медиарынка. Вызовы в цифровую эпоху. Работа новых медиа. Странам есть, что друг другу рассказать, несмотря на различия.

Здесь всегда и везде очень многолюдно, а дороги забиты транспортом. Причем китайцы не расстаются с велосипедами и мопедами даже зимой. Здесь еда всегда невероятная. А порции большие. Архитектура, культурные особенности. Китай огромный, красочный и невероятно интересный.

И российские медиа очень активно работают в Китае. Крупнейший в России частный медиахолдинг Национальная Медиа Группа сотрудничает сразу с несколькими медиагигантами Поднебесной. Агентство «Синьхуа» теперь обменивается с МИЦ «Известия» информацией, фото и видеоматериалами. В мае этого года НМГ и Медиакорпорация Китая заключили соглашение в присутствии лидеров.

А еще мы вместе снимаем кино. Это единственный пока случай в современной истории. Совместный российско-китайский фильм, созданный при участии Национальной Медиа Группы, вышел в прокат и в нашей стране, и в Поднебесной. Успех обеспечил продолжение. Сейчас, в том числе и на полях форума в Пекине, обсуждают новый проект — «Черный шелк». А еще китайские дети смотрят русские мультфильмы.

Мультфильм «Три кота» в Китае называется «Семья Михао». Это как если бы кошки говорили «нихао», но по-своему. Популярность огромная, и аудитория постоянно растет.

«Больше пяти с половиной миллиардов просмотров в Китае набрал этот сериал. Конечно, мы не могли не прийти к логичному решению. Мы сегодня объявляем о том, что мы произведем специальную серию для китайских зрителей. Не только для китайских зрителей, но специальную китайскую серию», — сказала генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

«СТС Анимация», что входит в холдинг НМГ, готовит 20-минутный спецвыпуск с дистрибьютером из Китая и китайскими консультантами. Дает ли сотрудничество между странами результат? Еще какой!

Это новый гастрономический тренд. Китайцы хотят есть русское по-русски.

«Здесь свое понимание русских традиций, например, на вопрос, что делать с одеждой. Нам предложили свернуть ее и положить вот в такую корзину. Это никакое не китайское правило — просто в этом заведении так положено», — отметил корреспондент.

Здесь и «бабушка», и матрешка. Репродукциями картин русских художников увешаны стены и потолок. Заведение набито китайцами, познающими прелесть использования вилки. Тут так едят даже хлеб.

Это не заведение для русских в Пекине. Это именно русская кухня для китайцев, которые хотят попробовать что-нибудь необычное. И, судя по меню, русские очень сильно любят мясо. Во всех видах, очень много мяса. А еще креветки, улитки в огне, осьминоги в сочном соусе с черным перцем. Но есть здесь, конечно, и традиционные, именно русские блюда.

Пролистываем «Салам из курицы», «Купол Кремля», «Русский паровой» и «Салат из икр лососей». Заказываем наш «Борщ московский». Первое, что бросается в глаза даже больше, чем размер порции, это количество сметаны вообще. Ее очень-очень-очень мало. Буквально капля.

Но это блюдо и заказывают нечасто. Официанты говорят, чаще просят другое, как здесь считают, русское блюдо.

Разница в восприятии, но общий подход. Так что все это не мешает общей работе. Несколько десятков представителей российской и китайской прессы весь день провели в работе на сессиях и в переговорах. Результаты и в России, и в Китае будут заметны скоро. Абсолютно всем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.