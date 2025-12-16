Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

ВС РФ занимают один район города за другим, бои идут в центре.

Российские войска освободили Новоплатоновку в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ. Населенный пункт взяли под свой контроль бойцы группировки «Запад». Наши подразделения активно продвигаются и в Донецкой Народной Республике (ДНР). В районе Димитрова в самом разгаре операция по ликвидации окруженных украинских формирований. Боевиков накрывают плотным огнем авиации и артиллерии. За действиями наших подразделений наблюдает корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Тяжелое десятитонное орудие лениво поднимается. Наводчик Никита Карев торопится. Этого выстрела ждет наша пехота, которая прямо сейчас штурмует вражеский «опорник» в Димитрове.

21-летний Никита ушел на фронт прямо с завода, сразу подписал контракт и сейчас сражается под Красноармейском (на украинских картах был обозначен как Покровск — Прим. ред.).

«Первый мой выстрел из орудия — было страшно, потому что она слишком огромная. Секунд 30 еще держал эту веревку и боялся выстрелить. Потом выстрелил, и все пошло, как по накатанной», — рассказал наводчик орудия Никита Карев.

В небе постоянно кружат беспилотники — и наши, и вражеские. В сторону Красноармейска летит российский ударный дрон. Затем хорошо слышна автоматная очередь. Так наши стрелки сбивают уже украинский беспилотник.

Артиллерийский расчет 27 дивизии группировки войск «Центр» не прекращает свою работу даже под постоянными атаками врага.

«Вот таким плотным огнем ежедневно наши расчеты накрывают оставшуюся группировку ВСУ в Димитрове. Работают, наверное, десятки орудий. Огонь очень интенсивный», — отметил корреспондент.

Блокированный гарнизон боевиков обречен, но продолжает огрызаться. Наши войска постепенно занимают один район за другим. Южная часть города уже освобождена. Бои идут в центре Димитрова.

«Помогаем, чтобы ребятам полегче было. Где-то у противника ротация происходит, и мы эту ротацию не даем выполнять. И все, нет ротации — нет силы», — сказал командир орудия Адель Нугуманов.

Боевики постепенно выдыхаются. Контратаки все реже, в основном действуют беспилотниками, но этого явно недостаточно, чтобы прорвать кольцо. Все попытки пресекает наша авиация и артиллерия.

Вот, как сейчас выглядят все подъезды к Красноармейску. Бездорожье, тела уничтоженных боевиков, и разбитая украинская техника.

Тем не менее в Киеве отказываются верить в полное окружение Димитрова, и, пуская пыль в глаза западных спонсоров, продолжают убеждать Париж и Берлин в якобы успехах ВСУ. Все ради новых кредитов.

