Кешбэк для родителей: как получить семейную налоговую выплату в 2026 году

Оформить вычет можно будет с 1 июня.

В России с 1 января 2026 года начнет действовать новая мера поддержки для многодетных семей — ежегодная налоговая выплата. В народе ее уже прозвали «13-й зарплатой для родителей». Кому положена выплата, сколько можно получить и как оформить, рассказало издание URA.RU.

Новая мера позволяет снизить ставку НДФЛ с 13% до 6%. Разницу государство возвращает одной суммой по итогам года. Важно понимать, что выплаты стартуют с 2026-го, но деньги многодетным семьям начнут начислять по итогам 2025-го.

Получается, сначала россияне платят НДФЛ в обычном порядке, затем подают заявление на выплату, а после этого уже получают деньги.

Оформить документы на возврат части налога можно будет с 1 июня по 1 октября 2026-го. Главное условие — наличие детей. Претендовать на выплату могут даже семьи, где есть 23-летний «ребенок». Однако он должен учиться на очном отделении в вузе или техникуме.

Другой важный критерий — уровень дохода. Чтобы получить выплату, средний доход на каждого члена семьи не должен превышать полтора прожиточного минимума. Еще не менее важно: у родителя не должно быть долгов по алиментам.

Сколько денег можно получить

Если семья подходит по всем параметрам, то в год она может получить от 56 до 189 тысяч рублей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Также важно понимать, что новая налоговая выплата не влияет на другие пособия. Так, семья сохраняет право на материнский капитал, льготную ипотеку, региональные и другие выплаты. «13-ю зарплату для родителей» можно будет оформить через Госуслуги, в Социальном фонде и в МФЦ.

