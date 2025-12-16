Путин поздравил российских боксеров с победой на чемпионате мира в Дубае

Российские боксеры завоевали золотые медали на чемпионате мира в Дубае

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Спортсмены взяли 13 медалей из них семь золотых.

Президент России Владимир Путин поздравил российских боксеров Всеволода Шумкова, Илью Попова, Исмаила Муцольгова, Джамбулата Бижамова, Шарабутдина Атаева, Муслима Гаджимагомедова и Давида Сурова с впечатляющей победой на чемпионате мира в Дубае. Об этом он сообщил в официальной телеграмме 13 декабря, которая была опубликована на официальном сайте Кремля.

«Сильный и волевой характер, мастерство и отличная подготовка стали главными слагаемыми вашего успеха, позволили вам одолеть в честных поединках достойных соперников, подняться на высшую ступень пьедестала почета», — говорится в сообщении.

На чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) среди мужчин 2025 года российские боксеры показали выдающиеся результаты, завоевав золотые медали.

Глава государства также поздравил всю российскую сборную с победой в общекомандном зачете, выразив надежду на дальнейшие достижения. В общей сложности сборная России завоевала 13 наград, из которых семь были золотыми, пять серебряными и одна бронзовая.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что олимпийская чемпионка Алина Загитова попала в Книгу рекордов Гиннесса, выступив на палубе атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» в Певеке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.