Подмосковный омбудсмен пообещала помощь детям и взрослым после нападения в школе

Правоохранители задержали нападавшего.

Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова 16 декабря заявила, что детям и сотрудникам школы в Одинцовском городском округе, где произошло нападение с ножом, будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Об этом сообщает Telegram канал Ксении Мишоновой.

По словам омбудсмена, в результате инцидента есть пострадавшие, а на месте происшествия продолжают работать правоохранительные органы. Она подчеркнула, что ситуация находится на контроле, а пострадавшим будет предоставлена необходимая помощь.

«Мотивы этого преступления выясняет следствие», — написала Мишонова в своем Telegram канале, комментируя произошедшее в учебном заведении.

В Telegram канале ГУ МВД по Московской области также сообщили, что правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств нападения в общеобразовательной школе Одинцовского района. Уточняется, что сообщение о происшествии поступило в полицию около 9:00 мск.

По данным ведомства, нападавший был оперативно задержан сотрудниками полиции. В настоящее время он доставляется в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий.

Ранее в этот же день стало известно о нападении школьника с ножом в общеобразовательной школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. В ходе происшествия ранения получили три человека. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

