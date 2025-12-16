Морская рыба живет с пресноводной: озеро в России, которое не должно существовать

В озере Могильном в России морская рыба живет рядом с пресноводной

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

В Мурманской области есть водоем, где слои воды не смешиваются, а на дне начинается зона, смертельная для всего живого.

На первый взгляд это обычное северное озеро: камыши, спокойная гладь, прозрачная вода. Попробуешь — пресная. Но стоит опуститься глубже, и на губах уже чувствуется соль, будто нырнул в море. А если добраться до дна — окажешься в зоне, где нет жизни вовсе. Чистый сероводород.

Это не легенда и не фантазия. Такое место действительно существует — в Мурманской области, на острове Кильдин. И называется оно озеро Могильное.

Почему «Могильное»

Название у озера мрачное — и неслучайно. По одной из наиболее распространенных версий, в начале XIX века во время конфликта с британцами английский фрегат атаковал остров, уничтожил рыбацкое поселение, а тела погибших поморов сбросили в озеро. С тех пор за ним и закрепилось это название.

Да и выглядит оно соответствующе: огромная овальная чаша, площадь — больше десятка футбольных полей.

Ошибка длиной в века

Озеро известно давно — его еще в XVI веке отметил Виллем Баренц. Но столетиями все были уверены, что оно обычное и пресное. Пока в 1804 году академик Николай Озерецковский не выловил оттуда… морскую рыбу.

Это стало научной сенсацией: как морская фауна могла жить в озере, отрезанном от моря каменистой перемычкой?

Озеро-лагуна с «дырявой» дамбой

Разгадка оказалась древней. Могильному около тысячи лет. Изначально это была морская лагуна, часть Баренцева моря. Со временем волны намыли песчано-галечную перемычку, отделившую ее от океана.

Но перемычка оказалась не герметичной. Во время приливов соленая вода медленно просачивается сквозь камни и песок. Как через природный фильтр. Именно поэтому в одном водоеме соседствуют разные миры.

Пять этажей жизни

Главная особенность озера — вода в нем никогда не перемешивается. Она лежит слоями, как коктейль, где разная плотность не дает жидкостям соединиться. Первый уровень — пресный. До трех метров глубины — обычная пресная вода. Планктон, дафнии, колюшка. Почти ничем не отличается от любого северного озера.

Второй уровень — резкий переход. На глубине пяти-восьми метров соленость резко возрастает. Начинается морская вода. Третий уровень — море в озере. Именно здесь происходит невозможное. В замкнутом озере живут медузы, морские звезды, актинии и уникальный вид — кильдинская треска.

За века изоляции она изменилась: стала меньше, сменила окраску. Такого вида больше нет нигде в мире. Он занесен в Красную книгу.

Четвертый уровень — розовый щит. Еще глубже — тонкий слой воды необычного розового цвета. Это не иллюзия и не загрязнение, а колонии пурпурных бактерий. Они перерабатывают сероводород, идущий со дна, и не дают ему подняться выше. Фактически это живой биологический барьер.

Пятый уровень — мертвая зона. Ниже 16 метров начинается ад. Кислорода нет, сероводород повсюду. Жизнь невозможна. Существуют только анаэробные бактерии, которым воздух не нужен. Таких озер в мире единицы: похожие есть в Канаде и на Палау. Но в Арктике Могильное — единственное. И именно оно сейчас под угрозой.

Катастрофа замедленного действия

Озеро, существовавшее тысячу лет, начало разрушаться. Из-за изменения климата стало меньше осадков. Верхний пресный слой истончается. Пресноводные организмы исчезают, их место занимают морские. Хрупкий баланс нарушается. Перемычка, через которую поступала свежая морская вода, постепенно забивается. Озеро «задыхается». Мертвая сероводородная зона поднимается вверх и уже заняла почти половину глубины.

Ученые Русского географического общества, побывавшие на острове, признают: процесс идет слишком быстро. Озеро начинает напоминать уменьшенную модель Черного моря, где дно давно отравлено сероводородом. Треска пока жива — ее недавно зафиксировали. Но пространство для жизни сокращается. Если розовый бактериальный «щит» не выдержит, яд поднимется выше и уничтожит все живое. И тогда название «Могильное» станет буквальным.

Сегодня это одно из самых необычных мест России — природный аквариум, где пресная и морская жизнь сосуществуют в одном котле. Если хочется увидеть, как медузы живут под слоем пресной воды — откладывать не стоит.

