Любимые песни и новые технологии: как снимали фильм «Буратино»

В этом году исполняется 50 лет советской экранизации сказки, 80 лет — композитору Алексею Рыбникову, а само произведение Алексея Толстого впервые увидело свет 90 лет назад.

Актер Александр Петров позволил себе хулиганить на съемочной площадке! И это совсем не халатность, а необычная деталь, которой поделились авторы нового фильма о приключениях Буратино! Любимая несколькими поколениями сказка о деревянном мальчике вновь выйдет в широкий прокат 1 января.

Картина снята при поддержке Национальной медиа группы с использованием передовых технологий, благодаря которым знакомый с детства сюжет станет более зрелищным и раскроет новые грани героев. Как классика встречается с инновациями, увидел кинокритик «Известий» Николай Никулин.

Более подходящей даты для выхода нового «Буратино» было не придумать.

«В этом году 90 лет, как появился на бумаге маленький деревянный человечек Буратино, в этом году 80 лет исполнилось легендарному советскому и российскому композитору Алексею Львовичу Рыбникову. И в этом году, то есть в новогоднюю ночь, 50 лет тому назад, телезрители увидели кинофильм «Буратино», — отметил продюсер, режиссер, сценарист, актер Федор Бондарчук.

Полный зал журналистов. До выхода фильма осталось всего полмесяца. На пресс-конференции Федор Бондарчук отвечает на вопросы и как продюсер, и как исполнитель роли Карабаса-Барабаса. Рядом — Александр Петров, сыгравший Базилио. Специально для нашего канала создатели фильма дали эксклюзивные интервью.

— В какой степени мы видим больше Александра Петрова на экране, а в какой — все-таки Базилио?

— Чем больше масштаб фильма, чем больше ответственность, тем больше я начинаю хулиганить. Да все равно, как у меня волосы лежат, если очки у меня вот так, значит, так нормально для кадра, — сказал актер Александр Петров.

Для авторов картины принципиально важно было сохранить дух классической сказки, но при этом использовать новейшие технологии и спецэффекты. Буратино, например, полностью компьютерный персонаж, за его мимику и движения отвечала Вита Корниенко.

«Оборудование находится снаружи моего костюма. Датчики внутри, а уже какие-то большие передатчики, которые передают на компьютерное оборудование, они снаружи находятся, и камеры снаружи. Поэтому, когда шел дождь или мог пойти снег, мне надевали бахилы на голову, чтобы ничего не промокло», — объяснила актриса Вита Корниенко.

Буратино на своем пути встречает самых разных героев и озаряет их жизнь светом, даже жизнь злого Карабаса-Барабаса. Исполнитель его роли Федор Бондарчук рассказал, как было непросто играть в сценах вместе с Витой Корниенко.

«Все лицо было покрыто датчиками, все тело ее было тоже в датчиках, даже в этом костюме я видел ее глаза. Дальше тебе ставили деревянную куклу. И хореографию сцены ты должен был вокруг нее разыгрывать», — рассказал Бондарчук.

Несмотря на активное использование компьютерных технологий, для фильма по задумке режиссера Игоря Волошина построили целый итальянский город. Наша съемочная группа одной из первых побывала на площадке.

«На улице +10, то есть совсем не жарко, но ощущение, будто находишься в солнечной Италии, там где-то с дальних улочек доносятся голоса актеров уличного театра, здесь на углу площади продают свежий хлеб, а прямо перед нами школа, в которую должен ходить главный герой — Буратино», — отметил корреспондент.

«Ты приезжаешь и ты будто сразу переключаешься на волшебные вибрации. Я каждый день, каждый съемочный день гуляла по этому городу», — призналась актриса, исполнительница роли Мальвины Анастасия Талызина.

«Буратино» — это история про деревянного мальчишку, которого не приняли в современном обществе, но Мальвина, Пьеро и Арлекин увидели в нем настоящего человека, и это, пожалуй, самая важная мысль фильма.

