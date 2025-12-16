Филиал НЦ «Россия» открылся в Красноярске

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Жемчужина экспозиции — интерактивный макет Красноярского края.

В Красноярске появилась еще одна точка притяжения для жителей и туристов — свои двери открыл филиал национального центра (НЦ) «Россия»! Экспозиция разместилась на площади в три тысячи квадратных метров, где каждый найдет что-то интересное! В числе первых посетителей был и корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

«Красноярский край славится не только своими полезными ископаемыми, но и сельским хозяйством. Вот огромная кабина комбайна, каждый посетитель выставки может ощутить себя его водителем. Садимся за руль, характерный скрип сидения, запускаем двигатель и начинаем собирать пшеницу», — сообщил корреспондент.

Акцент сделан на истории, достижениях региона и его перспективах, но в экспозиции представлена вся Сибирь. Стенды о культуре, экономике, героях СВО и огромный, в 16 метров, интерактивный макет Красноярского края — жемчужина выставки.

Эта экспозиция, по сути, продолжение международной выставки на ВДНХ, которую за восемь месяцев работы посетили почти 20 миллионов человек. Филиал Национального центра «Россия» в Красноярске стал преемником пространства в Приморье, а также передал эстафету в Югру, где открытие такого же филиала состоится уже сегодня.

