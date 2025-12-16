На Байконур привезли все необходимое для ремонта стартовой площадки ракет «Союз»

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

На объекте работают около 130 специалистов.

Единственный комплекс, с которого можно проводить пилотируемые пуски ракет «Союз», будет готов к работе к концу зимы. На космодром Байконур уже доставили необходимые комплектующие и оборудование. Все это нужно для ремонта кабины обслуживания, которая была повреждена в ноябре. После будут проведены испытания. Сейчас на объекте работают порядка 130 специалистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что ракеты «Протон» больше не будут запускать с Байконура.

Теперь они будут иметь исключительно российскую прописку на Восточном и Плесецке. Можно сказать, что уходит эпоха, ведь именно с Байконура и начиналась история «Протона» еще 60 лет назад.

