В России выбрали культурную столицу 2027 года

Им стал «край трех тысяч озер и таежных лесов» на Южном Урале.

Челябинск выбран культурной столицей России 2027 года. Экспертное жюри впечатлили инфраструктурные проекты и туристический потенциал Южного Урала. В финале конкурса Челябинск представили как край трех тысяч озер и таежных лесов, рядом с которыми выросли современные города, готовые принимать фестивали и проекты федерального масштаба. А вот что касается следующего, 2026 года, почетный титул культурной столицы получил Омск.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиянам нужно отказаться от поездок за рубеж и встретить праздники на родине. С этим призывом в преддверии новогодних каникул обратился к соотечественникам экс-главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Причиной для такой рекомендации стала растущая заболеваемость «гонконгским гриппом» в мире.

Онищенко высказал опасение, что массовые поездки россиян в теплые страны в период праздников могут обернуться завозом опасных вирусов.

