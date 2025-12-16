По стопам отца: Дональд Трамп-младший обручился с моделью Беттиной Андерсон

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/AJT/imageSPACE

Пара рассказала о своих отношениях в конце 2024 года.

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший объявил о помолвке с моделью Беттиной Андерсон. Об этом он сообщил в Белом доме, о чем свидетельствует опубликованный видеофрагмент.

«Она сказала да», — заявил Трамп-младший, кратко прокомментировав произошедшее.

Пара объявила о своих отношениях в конце 2024 года, однако Беттина уже имеет связи с известной семьей. Например, она была официально приглашена на инаугурацию Дональда Трампа-старшего.

Прежде, чем начать встречаться с Андерсон, Дональд несколько лет состоял в отношениях с журналисткой Кимберли Гилфойл. Кроме того, он был женат на модели Ванессе Хейден с 2005 по 2018 год. В этом браке у них родилось пятеро детей: две дочери и трое сыновей.

