В посольстве РФ сообщили о похищении в Мьянме трех россиян

Родственники пострадавших обратились за помощью.

В Мьянме были похищены трое граждан России, которые, вероятно, оказались принуждены к работе в мошеннических кол-центрах. Об этом сообщил консульский отдел посольства РФ в Мьянме.

«В настоящее время в работе находятся три аналогичных обращения по гражданам России от их родственников и знакомых», — заявили в дипмиссии, отвечая на вопрос ТАСС.

По всем случаям уже направлены официальные ноты в министерство иностранных дел Мьянмы, и посольство активно взаимодействует с местными властями для расследования и помощи пострадавшим.

Ранее, 15 декабря, вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников сообщил о похищении в Мьянме российской фотомодели, оказавшейся в рабстве у местных жителей.

Эта история, вероятно, является одним из трех рассматриваемых случаев.

