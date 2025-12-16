Средства ПВО уничтожили 83 беспилотника за ночь над регионами России

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Основной удар пришелся на Брянскую область, где было сбито более половины дронов.

Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь на 16 декабря нейтрализовали 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в небе над регионами России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Об этом сообщает Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в публикации в Telegram канале министерства.

По данным Минобороны, наибольшее количество дронов было ликвидировано над территорией Брянской области — 64 беспилотника. Еще девять БПЛА уничтожены над Калужской областью, пять — над Смоленской областью. Над Московским регионом сбиты два беспилотника, в том числе один, который летел в сторону Москвы.

Кроме того, два дрона были перехвачены над территорией Республики Крым и еще один беспилотник уничтожен над Тверской областью. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы дежурными силами ПВО.

Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на 15 декабря средствами противовоздушной обороны были сбиты 130 беспилотников над регионами России. Тогда 38 дронов уничтожили над Астраханской областью, по 25 — над Брянской областью и Московским регионом, а также над рядом других субъектов страны.

