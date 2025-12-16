В Роскосмосе опровергли заявления о прекращении пилотируемой программы

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Руководство госкорпорации призвало исключить подобные спекуляции.

Российская пилотируемая программа не будет прекращена. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Роскосмоса со ссылкой на заместителя генерального директора госкорпорации по ракетным проектам Дмитрия Баранова.

Ранее в сети появилась информация о том, что российская пилотируемая программа будет приостановлена. Однако это оказалось ложью.

«Заместитель генерального директора госкорпорации опроверг утверждения о прекращении российской пилотируемой программы и призвал исключить спекуляции по данному вопросу», — отметили представители Роскосмоса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Байконуре готовится последний старт ракеты «Протон-М». Теперь запуск данной ракеты будет осуществляться не с космодрома в Казахстане, а с территории России на таких площадках, как космодром Восточный и Плесецк.

Первый запуск «Протон-М» осуществлялся именно с Байконура 60 лет назад.

Также президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук опроверг идею запуска металлургического производства на Луне. Он назвал данный проект неэффективным. Так как логистика в этом случае намного превысит доставку по Земле.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.