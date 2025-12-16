Подростков из Забайкалья судят за поджог леса по заданию украинского куратора

Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

Несовершеннолетним пообещали крупное вознаграждение.

В Забайкальском крае два подростка предстанут перед судом по обвинению в совершении террористического акта. Речь идет о поджоге лесного массива, за который детям обещали заплатить до двух тысяч долларов. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Как уточнили в ведомстве, в июне 2025 года один из подростков через мессенджер начал переписку с неустановленным лицом, которое, предположительно, находилось на территории Украины. В ходе общения несовершеннолетнего склонили к поджогу леса, пообещав денежное вознаграждение в размере от 1200 до 2000 долларов.

Подростки заранее приобрели зажигалки, после чего отправились в лесной массив в районе поселка Атамановка. Там они подожгли сухую траву, что привело к возникновению крупного лесного пожара. Процесс поджога дети зафиксировали на камеру и отправили видеозапись в качестве отчета куратору, однако обещанных денег так и не получили.

В ходе совместной работы следователей, сотрудников полиции и ФСБ личности подростков были установлены. В настоящее время оба находятся под арестом, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Накануне пресс-служба ФСБ также сообщила о задержании десяти граждан России в пяти регионах страны. По данным спецслужбы, задержанные по заданиям украинских кураторов поджигали автомобили и совершали действия, направленные на нарушение работы объектов энергетической инфраструктуры.

