Силы ПВО РФ сбили беспилотник, летевший на Москву

На месте падения обломков дрона работают специалисты.

Дежурные средства противовоздушной обороны Российской Федерации (ПВО РФ) уничтожили летевший на Москву беспилотник. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — написал градоначальник в MAX.

На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб, уточнил Сергей Собянин.

Российские города ежедневно подвергаются ударам украинских боевиков с начала специальной военной операции, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2022 года. Вооруженные силы Украины (ВСУ) для атак применяют как беспилотники, так и наносят ракетные удары по мирным населенным пунктам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ночь на 15 декабря российские военнослужащие сбили 130 беспилотников над регионами России. Атаке со стороны ВСУ подверглись Астрахань, Брянск, Ростов, Калуга, Тула и другие города. Помимо этого, ПВО уничтожило десять дронов на подлете к Москве.

