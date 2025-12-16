Женщина спряталась в холодильнике магазина на ночь и умерла

Фото: 5-tv.ru

Утром ее нашла сотрудница торговой точки.

В США женщина погибла после того, как на ночь спряталась внутри холодильной камеры магазина. Инцидент произошел в торговой точке сети Dollar Tree, сообщает NBC6.

Утром сотрудница, пришедшая на смену, обнаружила в морозильной камере складского помещения тело 32-летней Элен Массиэлл Гарай Санчес. После находки работница сразу же обратилась в полицию.

Следствие установило, что накануне вечером женщина вошла в магазин незадолго до закрытия и умышленно осталась внутри, скрывшись в холодильнике. По данным правоохранителей, покупок она не совершала и сразу направилась в служебную зону в задней части здания, где провела ночь.

В настоящее время детективы опрашивают родственников погибшей. Они пытаются выяснить, могли ли у Санчес быть проблемы с психическим здоровьем, которые привели к роковому решению и трагическому исходу.

Ранее в Великобритании 42-летняя женщина умерла менее чем через полчаса после того, как выпила молочный коктейль и съела сэндвич. Как сообщает Mirror, причиной трагедии стала тяжелая аллергическая реакция.

Инцидент произошел, когда женщина вышла на прогулку со своей семьей. В одном из кафе она заказала коктейль и сэндвич на растительной основе с кокосовой начинкой. Из-за серьезной аллергии она полностью исключала молочные продукты и была уверена, что еда безопасна.

Однако в составе «безмолочного» блюда оказался молочный белок. Примерно через 15 минут после еды у женщины развился анафилактический шок. Она сделала себе укол адреналина, но ее состояние быстро ухудшилось. Потеряв сознание на улице, она была доставлена в больницу, где спасти ее не удалось.

