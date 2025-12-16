В Польше военных подключили к поискам кабанов с африканской чумой

Фото: www.globallookpress.com/Silas Stein

Власти усилили меры безопасности и начали обследование лесных и полевых территорий.

Более 50 польских военнослужащих привлекли к поискам тел диких кабанов после обнаружения особи, зараженной вирусом африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщил польский портал Interia.

Капитан спасательной операции и пресс-секретарь 9-й Лодзинской бригады территориальной обороны Славомир Малиновский сообщил, что солдаты 9-го Лодзинского территориального войска прошли необходимую подготовку для работы в условиях усиленного санитарного режима. По его словам, военные действуют в специально обозначенных зонах, используют средства индивидуальной защиты, а после завершения задач проводят обязательную дезинфекцию техники, оборудования и транспортных средств.

Уточняется, что военнослужащие обследуют лесные и полевые территории в поисках туш животных, которые могут представлять опасность как источник дальнейшего распространения заболевания. По данным издания, местные власти совместно с ветеринарной и лесной службами усилили меры безопасности в районе Петркув-Трыбунальский.

Для свиноводов введен ряд обязательных требований и ограничений, при этом обстоятельства появления зараженного животного продолжают расследоваться.

Малиновский также напомнил, что при обнаружении останков животных запрещено прикасаться к ним или перемещать их. Он призвал незамедлительно сообщать о находках в ближайшее муниципальное управление, лесничество или ветеринарную инспекцию. Поиски мертвых диких кабанов будут продолжаться до 21 декабря.

Ранее, 7 декабря, газета The Guardian сообщила, что власти Испании рассматривают версию лабораторной утечки как возможную причину вспышки АЧС в стране. Изначально региональные власти предполагали, что вирус мог начать распространяться после того, как дикий кабан употребил зараженную пищу, ввезенную на территорию Испании.

