Стармер: «коалиция желающих» подготовила планы по развертыванию войск на Украине

Еще премьер заявил, что в ближайшее время встретиться с Зеленским.

«Коалиция желающих» подготовила планы по развертыванию войск на Украине в случае прекращения огня. Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, отвечая на вопросы депутатов. Об этом сообщает Reuters.

Военные ведомства стран-участниц коалиции, как пояснил Стармер, разработали планы для проведения операций и в воздухе, и на море, и на суше. Помимо этого, ранее они рекомендовали нарастить собственные возможности Украины.

«Теперь у нас есть военные планы в каждой из этих областей, которые предполагают, в том числе, развертывание сил на суше», — сказал в ходе своего выступления премьер.

Еще Кир Стармер сообщил парламентариям о том, что в ближайшее время он намерен лично поговорить с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Встреча должна пройти в Берлине.

Ранее 5-tv.ru писал, что европейские лидеры посоветовали Владимиру Зеленскому не идти на уступки России. По данным издания The Wall Street Journal, такую рекомендацию действующему президенту Украины дал французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц.

