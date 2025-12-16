Цена градуса: алкогольные напитки резко подорожают в 2026 году

Шапкин: Минимальные цены на водку, бренди и коньяк вырастут в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

О повышении стоимости спиртного уже предупредили производители и представители Минфина.

В наступающем 2026 году вырастут минимальные цены на крепкий алкоголь, в том числе виски, водку, коньяк и бренди. Об этом журналистам издания URA.RU рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

По словам эксперта, ожидается очередное повышение акцизов, а за ним — снижение продаж. Вероятнее всего, отметил Шапкин, в середине 2026-го будет достигнут очередной рекорд по сокращению потребления алкоголя.

«Минфин уже предложил снова увеличить минимальные розничные цены на водку, виски, коньяк и бренди», — напомнил он.

Прежде о повышении стоимости спиртных напитков в начале года предупреждали крупные производители соответствующей продукции. Они даже заблаговременно разослали ритейлерам письма с данными об удорожании в среднем на 10-17%. Причинами назывались рост акцизов, себестоимости и налоговой нагрузки.

Ранее 5-tv.ru считал, во сколько россиянам обойдется праздничный стол в этом году. По сравнению с предыдущим, Новый год подорожал на 15%. Но есть способы накормить гостей любимыми блюдами, не спуская весь семейный бюджет за один вечер.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.