Мягкие объятия согревают: как ухаживать за кожей рук зимой

Одного крема недостаточно. Важно даже то, как тщательно вы вытираете руки после мытья.

Холод агрессивен и беспощаден к коже рук, поэтому зимой важно за ней правильно ухаживать. Как сохранить кожу и ногти красивыми и здоровыми, журналистам издания Газета.ру рассказала тренер учебного центра сети салонов маникюра и педикюра Елена Лихова. Она подчеркнула, что опасен не только мороз, но и перепады температур, а также воздействие ветра и отопления в помещениях.

Эксперт посоветовала использовать питательный крем для рук несколько раз в день, мыть руки только теплой комфортной водой. По ее словам, слишком горячая вода приводит к сухости кожи, а холодная вызывает шелушение. Кроме того, необходимо тщательно вытирать руки, так как излишняя влажность нарушает водно-липидный баланс кожи. Лихова добавила, что за десять минут до выхода из дома нужно смазывать руки защитным кремом.

«Носите перчатки и варежки только из натуральных материалов, так как в синтетических материалах кожа не дышит, а потеет и теряет влагу. Надевать их лучше в помещении, перед выходом», — порекомендовала она.

Елена Лихова также призвала мыть посуду и заниматься уборкой в резиновых перчатках, чтобы не разрушать рH-баланс кожи химическими составами моющих средств. Если это правило не соблюдать, появятся сухость, стянутость кожи и заусенцы. Кутикулу лучше смазывать специальным средством до пяти раз в день.

Эксперт посоветовала не оставлять без внимания ногти. Маникюр, спа-уход и прочие салонные или домашние процедуры сделают их красивыми и ухоженными. Зимой особенно популярна горячая парафинотерапия. Состояние ногтей улучшается при переходе на здоровое питание и отказе от вредных привычек. Надо также соблюдать водный баланс и пользоваться увлажнителями воздуха в помещениях.

