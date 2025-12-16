«Оптимист победит всегда»: Светлане Дружининой 90 лет

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Народная артистка РФ, актриса, сценарист и кинорежиссер отмечает юбилей.

Она вихрем ворвалась в большое кино в качестве актрисы, а в итоге стала выдающимся сценаристом и режиссером картин, которые любит вся страна. Легендарная Светлана Дружинина сегодня отмечает свой день рождения! За ее плечами десятки ярких ролей и созданные ею известные ленты, среди которых «Принцесса цирка», «Гардемарины», «Тайны дворцовых переворотов».

Почему на пике невероятной популярности она оказалась по ту сторону камеры, узнала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Не просто актриса, режиссер и сценарист, а настоящий феномен российского кинематографа.

В это сложно поверить, но той самой обаятельной телефонистке Анфисе из «Девчат» — сегодня 90!

Светлана Дружинина могла бы стать цирковой артисткой, балериной, а может, и историком. Но судьба привела ее в кино, где пригодились все увлечения сразу.

«Музыка и моя любовь к истории смешались вместе в кинематографе, и поэтому многие фильмы исторические связаны с прекрасной музыкой», — рассказывает Дружинина.

Режиссером Светлана Сергеевна решила стать спустя 10 лет актерской карьеры — во ВГИК поступала втайне от коллег. Но их это и не удивило. Ведь свои роли Дружинина тоже — будто режиссировала. Например, образ жены тракториста Ларисы Морозовой из «Дело было в Пенькове» — создала сама.

«Она придумала себе прическу, такую корону из косиц сюда наверх, потом такую немножко неуклюжую девчину, сапоги попросила — костюмеру говорит: мне найдите кирзовые сапоги, только пусть будут на два размера больше», — вспоминает народная артистка РСФСР Лариса Лужина.

Весьма жесткий и требовательный режиссер на съемочной площадке, в жизни — мудрый, заботливый наставник. С крайне трепетным отношением к истории.

«Светлана Сергеевна, а вот это что за здание? И у нас была еще на 45 минут экскурсия по Петергофу с подробным рассказом. Это было, конечно, невероятно интересно, но в то же время подумал: зачем же я это спросил, боже мой», — рассказал народный артист РФ Александр Лазарев.

Поэтому — кто же еще мог стать повелительницей дворцовых переворотов, сценаристом и режиссером «Гардемаринов» — ленты, которая открыла звезд отечественного кино?

«Поколения выросли на „Гардемаринах“, поколения! После Светланы Сергеевны дорога открылась, и я по ней пошел. Так что вы моя мама в кинематографе, вы мне дали жизнь, дали дорогу», — говорит народный артист РФ Александр Домогаров.

И спустя десятилетия Дружинина смело доверяет главные роли дебютантам. В картине «Гардемарины 1787. Война», которая вышла на экраны в позапрошлом году, генералиссимуса Суворова сыграл скульптор! Владимир Суровцев. И решающим стало даже не внешнее сходство, а умение народного художника держаться в седле и его большие руки — совсем как у великого полководца.

К слову, сама Светлана Сергеевна в «Гардемаринах» всегда видела не просто франшизу о судьбах друзей-курсантов, а собственное историческое расследование. Где на первом плане вовсе не приключение и интриги, а куда более важные вещи.

«Оптимист — все равно — он побежденным не будет никогда! Только победит. И вот все гардемарины всегда побеждают, даже под шестьдесят лет», — рассказывает Дружинина.

А в свои 90 Светлана Дружинина явно научилась побеждать годы: она водит машину, украшает собой светские мероприятия и, говорят, регулярно обливается холодной водой, даже ходит босиком по снегу! И пусть свои дни рождения отмечать она не любит, от поздравлений коллег и поклонников сегодня точно не будет отбоя.

«Светлана Сергеевна — она главнокомандующий вообще, а мы солдаты. Ее любимое выражение, фраза — живите долго и счастливо. Вот этого и хочется пожелать Светлане Сергеевне в ее 90-летие», — заключил народный артист РФ Дмитрий Харатьян.

