В соцсетях в оговорке увидели мрачное пророчество.

В Берлине на совместной пресс-конференции канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Украины Владимира Зеленского произошел курьез, который мгновенно разлетелся по лентам. Украинская переводчица допустила оговорку, превратив английское слово troops (войска. — Прим. Ред.) в куда более мрачное.

«Есть ли гарантии безопасности, что трупы из стран НАТО или Европейского союза обезопасят линию фронта?» — озвучила переводчица.

Как отметили пользователи соцсетей, фраза прозвучала каким-то недобрым пророчеством.

Неудивительно, что такая интерпретация явно застала главу киевского режима врасплох: несколько секунд он подбирал слова, после чего попытался списать произошедшее на «трудности перевода».

Впрочем, Россия не раз предупреждала: появление на Украине воинского контингента НАТО или стран Евросоюза автоматически сделает их законной военной целью. И в этом смысле берлинская оговорка, пусть и случайная, прозвучала слишком символично.

