Россияне рассказали, из-за чего ссорятся с соседями

Не за горами Новый год — еще один повод или вместе порадоваться празднику, или разругаться окончательно.

Россияне нечасто конфликтуют с соседями. У каждого пятого возникали недопонимания, но они не переходили в столкновения с разборками. Соответствующие выводы по результатам опроса, проведенного «Росгосстрахом» и финансовым маркетплейсом «Сравни», сделали журналисты издания Газета.ру.

В материале отмечается, что 62% жителей страны никогда не ругались с соседями, 2% всеми силами избегают контактов с ними. Но если стычки происходят, чаще всего причиной становится шум из-за ремонта или вечеринок (8%), а также вопросы, связанные с мусором, затоплением, парковкой, курением и порчей имущества (5%).

Обычно россияне договариваются об условиях мира самостоятельно (16%). Только 4% респондентов подключали к ссорам полицию, 1% обращался в суд. 72% россиян назвали свои отношения с соседями нормальными, но не близкими, дружат с ними 15% опрошенных, 8% вообще не знают, кто живет рядом. У 3% отношения бывают напряженными.

Согласно исследованию, одного-пятерых человек из своего дома знают по именам 43% респондентов. 14% знакомы почти со всеми и столько же ни с кем, 4% запомнили лица жильцов ближайших квартир. Около 70% готовы помогать соседям при определенных обстоятельствах, 13% всегда помогают, а 8% — никогда.

