Артиллеристы выполнили боевую задачу двумя выстрелами.

Расчет гаубицы «Мста-Б» отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» уничтожил пункт управления беспилотниками украинских боевиков.

В ходе разведки дроноводы обнаружили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Константиновке. Координаты передали расчету гаубицы «Мста-Б» калибра 152 мм. Точным огнем российских артиллеристов пункт управления дронами вместе с живой силой ВСУ удалось уничтожить.

«Сегодня нашими разведчиками был обнаружен пункт взлета БПЛА. Двумя выстрелами наш расчет поразил цель», — рассказал наводчик орудия 2А65 с позывным «Географ».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

