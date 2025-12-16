Пентагон напомнил Санта-Клаусу о защите неба над США

Фото: www.globallookpress.com/ Jen Golbeck

Традиции наблюдать за маршрутом Санты по радарам ВВС в этом году исполнилось 70 лет.

Для отслеживания маршрута Санта-Клауса США используют 49 радаров «Северной системы предупреждения» NORAD на Аляске и в Канаде. Как только системы зафиксируют взлет саней, командование начнет сопровождать их с помощью инфракрасных спутниковых сенсоров, сообщило Министерство войны США.

«NORAD защищает небо над Северной Америкой в течение всего года, поэтому логично, что командование особенно оснащено для этой миссии», — отмечается в сообщении.

Для безопасности воздушного пространства задействованы истребители F-15, F-16, F-22 США и канадские CF-18. Некоторые пилоты даже получат задание встретить Санта-Клауса у побережья канадского острова Ньюфаундленд на юго-западе страны.

Дети в США смогут следить за путешествием сказочного героя через специальные радары NORAD и получать точные сведения о следующей остановке Санты, связавшись напрямую с командованием.

Традиция отслеживания Санта-Клауса в США появилась из-за ошибки в объявлении. В 1955 году мальчик дозвонился до полковника ВВС Гарри Шоупа. Ребенок хотел связаться с Санта-Клаусом, набрал номер, найденный в газете, и смог связаться с оперативным центром командования ПВО континентальной части США в Колорадо-Спрингс. Полковник ответил на звонок, кроме того, всю ночь военные получали обращения от детей со всей страны, так и возникла традиция, а в 1958 году эту необычную миссию передали только сформированной NORAD.

