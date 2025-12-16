Призывники в Норвегии пожаловались на условия в казарме

Призывники на норвежской базе Щеллер пожаловались на условия в казарме

Фото: HEIKO JUNGE/ТАСС

Военнослужащие заявили о плесени, тесноте и проблемах с вентиляцией.

Призывники, проходящие службу на норвежской военной базе Щеллер недалеко от Осло, пожаловались на неудовлетворительные условия проживания в казармах. Об этом сообщило издание вооруженных сил страны Forsvarets forum.

«Потолки покрыты плесенью. Внутри казарм коридор заставлен изношенными шкафами, которые не помещаются в комнатах. Из-за плохой вентиляции ощущается нехватка воздуха, но больше всего солдатам не нравятся душевые», — говорится в материале.

Кроме того, в туалетах нет светильников, у стульев нет спинок, дверные ручки расшатаны, в комнатах некоторых солдат не хватает места для шкафов, из-за чего вещи приходится хранить в коридорах.

Одна из военнослужащих рассказала, что была шокирована увиденным и задумалась, во что ввязалась. По ее словам, принимать душ в таких условиях — это все равно, что «купаться в бактериях». По этой причине солдаты из-за более гигиеничных условиях стали пользоваться раздевалками в учебном зале, а не душевыми в жилых блоках.

Кроме того, дежурные военнослужащие заявили, что иногда спят на полу из-за перенаселенности комнат.

Ранее Forsvarets forum писал о жалобах солдат на новую униформу стоимостью около 1,53 тысячи долларов: она слишком жаркая для улицы, быстро рвется и выцветает. Также военнослужащие на базах «Сула» и «Кулсос» указали на однообразие питания и признались, что вынуждены сами готовить еду.

Как ранее писал 5-tv.ru, на волне милитаризации в Европе Германия ввела воинскую службу по призыву по жеребьевке. Такая система действует в некоторых странах Северной Европы.

