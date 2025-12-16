Экс-депутата Госдумы Юрия Напсо объявили в розыск

Фото: Красильников Станислав/ТАСС

В апреле полномочия парламентария досрочно прекратили за систематические прогулы.

Бывшего депутата Государственной думы от партии ЛДПР Юрия Напсо объявили в розыск по подозрению в совершении уголовного преступления, сообщили 16 декабря РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Напсо Юрий объявлен в розыск», — проинформировало агентство.

Ранее, в апреле, Госдума приняла решение о досрочном прекращении полномочий Напсо. Поводом стало заключение комиссии по вопросам депутатской этики, установившей, что парламентарий не исполнял свои обязанности более 30 дней и систематически отсутствовал на заседаниях.

По данным комиссии, с апреля 2023 года Напсо неоднократно оформлял больничные, а в промежутках между ними не появлялся на рабочем месте. В общей сложности он отсутствовал в Госдуме около двух лет, при этом свыше 200 дней — без уважительных причин.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в сентябре экс-депутата Госдумы и бывшего зампредседателя правительства Крыма Руслана Бальбека задержали в Кабардино-Балкарии. Задержание связано с уголовным делом, возбужденным по статьям 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и 128.1 (клевета) УК РФ.

