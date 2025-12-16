Путешествие отменяется: с каким долгом россиян не выпустят за границу

Общественник Гуреев: выезд из России могут закрыть из-за долга в 10 тысяч рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Отпуск в новогодние каникулы может отменить даже небольшая задолженность.

Долг, в том числе по алиментам, от десяти тысяч рублей может стать причиной запрета на выезд из России. Об этом РИА Новости сообщил председатель Общественного совета при Федеральной службе судебных приставов (ФССП) Владимир Гуреев.

Он подчеркнул, что ограничение вводят, только если должник игнорирует требования по срокам, установленные судебным приставом в исполнительном документе. А возможность оплатить долг дают сразу после возбуждения производства.

«Приставы выносят ограничения на выезд из России, если у гражданина имеется долг, превышающий десять тысяч рублей, по взысканию алиментов, возмещению вреда жизни или здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, имущественному ущербу и (или) моральному вреду, и по иным долгам — 30 тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, с 1 ноября в России вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, которые позволят взыскивать задолженности по налогам без обращения в суд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.